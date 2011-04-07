Україна продовжить співпрацю з НАТО - Янукович

Київ. 7 квітня. УНІАН. Україна буде продовжувати взаємодію з НАТО і реалізовувати спільні проекти з країнами ОБСЄ, ОДКБ, іншими регіональними безпековими структурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році.

Він підкреслив, що політика позаблоковості - наріжний камінь української зовнішньої і безпекової доктрини.

«Позаблоковість розглядається Україною як послідовна позиція захисту національних інтересів без участі у військових союзах, що створює необхідні можливості для розвитку партнерських, взаємовигідних стосунків із іншими державами та міжнародними організаціями за усіма напрямами», - наголосив Президент.

За його словами, Україна виходить із розуміння, що більшість сучасних викликів та загроз мають глобальний характер. «Їхнє подолання вимагає об’єднання зусиль країн світу та спільних підходів до забезпечення регіональної та глобальної безпеки. І Україна готова до такої співпраці», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що основним пріоритетом сьогодні є підтримка курсу на глобальне ядерне роззброєння, активна участь у створенні загальноєвропейської системи безпеки і пошук шляхів для остаточної демілітаризації Європейського континенту.

«Україна буде послідовною у підтримці ідеї створення без’ядерної зони у Центрально-Східноєвропейському регіоні», - зазначив глава держави.

За його словами, для досягнення цієї мети Україна відкрита для діалогу і співпраці з усіма країнами-партнерами і міжнародними безпековими організаціями.

«Україна була і залишиться контрибутором миру і стабільності у глобальному вимірі. Україна і надалі буде брати активну участь в миротворчій діяльності ООН», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Вже понад рік Україна реалізовує якісно новий зовнішньополітичний курс, в основу якого покладена концепція національного прагматизму», - підкреслив він.

Її базовими елементами, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, стали позаблоковий вибір, ідеологічно нейтральна політика партнерства у відносинах з Росією та країнами СНД, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Туреччиною, Китаєм, країнами АСЕАН, іншими державами та регіональними об’єднаннями.

«Відмовившись від ідеологічних кліше у зовнішній політиці, Україна змогла істотно розширити коло партнерів, розвивати нові вектори дипломатичної активності. Почали налагоджуватись контакти з країнами Центральної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки. Відбувся прорив у відносинах із Китайською Народною Республікою», - зазначив Президент.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що фундаментальною складовою концепції національного прагматизму є стратегія європейської інтеграції України.