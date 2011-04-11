У Харкові відкриють почесне консульство Литви

Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові буде відкрито Почесне консульство Литовської Республіки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні під час зустрічі з делегацією Литовської Республіки заявив заступник Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор ТЕРЕХОВ.

«Якщо ми докладемо максимум зусиль, щоб йти назустріч один одному, то економічна сфера співробітництва між нашими державами і містами зросте у багато разів. Відкриття в Харкові Почесного консульства Литовської Республіки – це той крок, який зблизить нас і чітко позначить шляхи нашого співробітництва», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

За його словами, наразі вирішуються всі документальні формальності з організації консульства. Кандидатом на посаду почесного консула є депутат Харківської міської ради Костянтин ТОКАРЄВ.

Сьогодні в Харкові перебуває делегація Литовської Республіки на чолі з міністром Посольства Литовської Республіки в Україні Марюсом ЯНУКОНІСОМ і комерційним аташе Литовської Республіки в Україні Кястутісом МАСАЛЬСКІСОМ. На зустрічі обговорювалось двостороннє економічне співробітництво, харківські бізнес-проекти й відкриття в Харкові Почесного консульства Литовської Республіки.