На півночі Італії загинуло троє громадян України

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Троє громадян України загинули цієї ночі в Ровелло Порро (провінція Комо, Італія), внаслідок зіткнення легкового автомобіля, в якому вони їхали, та рейсового автобуса.

Про це повідомляє Інтернет-сайт “Українці в Італії”.

Згідно з повідомленням, четвертий громадянин України, що перебував за кермом, отримав важкі поранення і знаходиться в критичному стані.

За повідомленням дорожньої поліції, 26-річний водій легкового автомобіля перебував в стані алкогольного сп’яніння, що підтверджується проведеним тестом на алкоголь. В результаті лобового зіткнення, три пасажири автомобіля померли на місці. Всі зусилля бригад “швидкої допомоги”, які прибули з Мілану та Комо, виявилися марними. Водій автобуса отримав незначні поранення і госпіталізований в лікарні міста Саронно разом з тяжко пораненим українцем.

За попередньою інформацією дорожньої поліції Комо, яка розслідує ДТП, двоє загиблих, 1986 року народження, і один — 1989 року народження є вихідцями з Чернівецької області України, як і травмований водій.

Зараз поліція встановлює місце проживання в Італії учасників ДТП та розшукує родичів загиблих.

Генеральне Консульство України в Мілані перебуває у постійному контакті з італійськими правоохоронцями та відстежує всі обставини цієї аварії.