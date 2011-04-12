5 країн басейну Тиси домовились про господарювання на річці

Київ. 12 квітня. УНІАН. П`ять країн басейну річки Тиса 11 квітня в Ужгороді підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо господарювання на річці. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, меморандум був підписаний на конференції міністрів довкілля п`яти країн басейну річки Тиса під головуванням міністра екології і природних ресурсів України Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, що відбулася в рамках головування України в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай.

Зокрема, делегації Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, України і Європейської комісії зібралися для узгодження подальших дій з метою захисту і стабільного господарювання в басейні Тиси, котра є загальною природною спадщиною і сферою відповідальності всіх причетних країн.

Як відзначають у міністерстві, меморандум, який готувався протягом шести років експертами країн басейну Тиса, зокрема при активній участі української сторони, має на меті розповсюдити реалізацію Рамкової директиви ЄС у п`яти країнах басейну річки. «Країни басейну річки Тиса об`єднані розумінням того, що самостійно налагодити ефективне управління річкою заради її збереження неможливо. Зусилля будь-якої однієї з п`яти країн, через які протікає Тиса, можуть дати тільки локальні результати. Сьогодні ми зібралися, щоб домовитися про координацію зусиль і створення міжнародного плану конкретних дій», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. За його словами, це і будівництво очисних споруд, і створення механізмів управління паводками, впровадження радикальних заходів щодо припинення забруднення Тиси, ведення комплексного екологічного моніторингу.

«Безперечно, контролювати дотримання цих критеріїв має міждержавний орган - Міжнародна комісія із захисту Дунаю, головування в якій покладене в 2011 році на Україну. Протягом цього року наша країна приступить до активної реалізації Інтегрованого плану управління басейном річки Тиса», - М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, зустріч міністрів довкілля п`яти Тисайських країн є однією з головних подій у рамках головування України в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай у 2011 році. Реалізація Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса і меморандуму «Посилення співпраці в басейні річки Тиса у напрямку імплементації Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса з метою підтримки стабільного розвитку регіону» дуже важливі для збереження і стабільного розвитку водних ресурсів всього басейну Дунаю.