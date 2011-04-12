ЄС співчуває постраждалим в метро Мінська

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН висловила співчуття сім`ям загиблих і постраждалих від вибуху в метро Мінська.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в її заяві, поширеній сьогодні.

«Я глибоко жалкую за трагічно загиблими й безліччю поранених внаслідок учорашнього вибуху на станції метро «Жовтнева» в Мінську. Я хочу висловити мої глибокі співчуття й підтримку сім`ям загиблих і народу Білорусі. Я бажаю пораненим швидкого одужання», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху на станції метро «Жовтнева», що стався увечері 11 квітня, загинуло 12 людей, 157 – госпіталізовані, з них 26 перебувають у тяжкому стані.