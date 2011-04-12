У Польщі побили пікетувальників канцелярії Президента

Варшава. 12 квітня. УНІАН. Пікетувальники канцелярії Президента Польщі у Варшаві, намет яких було демонтовано увечері 11 квітня, заявляють про їх побиття під час демонтажу намету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова правління Асоціації „Солідарні 2010” Єва СТАНКЕВИЧ на спеціально організованій прес-конференції біля президентської канцелярії у Варшаві.

За словами Є.СТАНКЕВИЧ, під час демонтажу намету, в якому протестанти планували перебувати до відставки глави польського уряду Дональда ТУСКА, представники муніципальної поліції серйозно побили одного з учасників акції протесту і журналіста видання Gazeta Polska.

Є.СТАНКЕВИЧ заявила, що у побитого чоловіка – струс мозку, йому пошкодили хребет і вибили зуб.

Також активістка „Солідарні 2010” зазначила, що учасники планують продовжувати свій протест, зазначивши, що вони планують щодня переносити намет із 7.00 ранку до 22.00 вечора вулицею, де розташована канцелярія Президента, поки не будуть виконані їхні вимоги (служби демонтували намет, оскільки організатори не отримали дозволу на його встановлення, а постійне перенесення, на думку організаторів, не даватиме підстав забрати намет).

Є.СТАНКЕВИЧ пояснила, що учасники акції добиваються відставки Д.ТУСКА і низки міністрів через те, що прем’єр розпорядився віддати розслідування причин Смоленської катастрофи росіянам. Власне це, за її словами, є свідченням зради національних інтересів.

Водночас, прес-секретар служби муніципальних правоохоронців Моніка НІЖНЯК спростувала заяву Є.СТАНКЕВИЧ про побиття одного з учасників пікету, підтвердивши, що правоохоронці були змушені застосувати до нього силу.

„Якщо хтось говорить про побиття в цій ситуації, то просто не знає законодавства”, - сказала вона.

М.НІЖНЯК зазначила, що чоловік після затримання не говорив, що погано себе почуває і потребує медичної допомоги.

„У таких ситуаціях ми завжди запитуємо людей, чи потребують вони медичної допомоги. Він кілька разів підтвердив, що ні”, - сказала прес-секретар.

Разом з тим, М.НІЖНЯК не уточнила, чи могли правоохоронці під час затримання вибити зуб і пошкодити хребет чоловікові.

Як повідомляв УНІАН, учора увечері у Варшаві міська влада демонтувала намет перед канцелярією Президента Польщі, встановлений у неділю, 10 квітня, активістами „Солідарні 2010” після відзначення першої річниці Смоленської авіакатастрофи.

Демонстранти заявили, що пікетуватимуть канцелярію доти, поки глава уряду Д.ТУСК і кілька міністрів не підуть у відставку „за зраду національних інтересів”, а також не буде створена міжнародна комісія з розслідування причин авіакатастрофи 10 квітня 2010 року.

За даними польських медіа, у наметі в першу ніч ночувало від 7 до 20 осіб.