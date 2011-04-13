Туск не вірить у скасування віз для України цього року

Київ. 13 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК прогнозує, що цього року Україна і Європейський Союз не досягнуть домовленості про запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Чи можна було б сказати, що візовий режим буде у цьому році? Мені здається, що це не є ймовірним у цьому році», - сказав Д.ТУСК.

За його словами, це пов’язано, перш за все, з останніми подіями у Північній Африці, після яких до Європи намагається потрапити велика кількість мігрантів з країн цього регіону.

За словами Д.ТУСКА, незважаючи на те, що ці процеси стосуються, перш за все, Південної Європи, це впливає на міграційні процеси у Євросоюзі в цілому.

При цьому Д.ТУСК наголосив, що, наприклад, між Польщею та Україною запроваджений і діє фактично безвізовий режим (малий прикордонний рух).

В цілому є голова польського уряду висловив задоволенням рівнем розвитку цих процесів між Україною і Польщею.