Розпочався візит Грищенка до Німеччини

Київ. 14 квітня. УНІАН. Розпочався робочий візит міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Німеччини з метою участі у заходах в рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, програмою перебування міністра передбачено участь у засіданнях країн-контрибуторів миротворчих операцій НАТО у присутності Генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА та Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, а також низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу.

Важливим пунктом програми візиту стане засідання Комісії Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться 15 квітня під головуванням Генерального секретаря НАТО Андреса Фог РАСМУССЕНА.

У рамках візиту також заплановано підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та Радою міністрів Боснії і Герцеговини про умови взаємних поїздок громадян. Документ передбачає зняття перешкод для українських громадян, які планують відвідати БіГ або транзитом через її територію популярні серед українців хорватські курорти на Адріатичному морі.