Янукович виступить на сесії ПАРЄ в червні

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у червні виступить на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат від Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ.

Він зазначив, що попередньо це було узгоджено з Президентом ПАРЄ Мевлутом ЧАВУШОГЛУ.

«Ця сесія мала для нас велике значення з огляду організаційних моментів у зв`язку з тим, що з 11 травня Україна приймає головування в Раді Європи», - сказав І.ПОПЕСКУ.

«Ми домовилися, що на червневій сесії виступить 20-го числа міністр закордонних справ як головуючий у Комітеті міністрів, а на 21-е число буде запрошений Президент України виступити в залі. Остаточно це рішення буде затверджено в п`ятницю на Бюро», - додав І.ПОПЕСКУ.

Депутат також назвав дуже символічним той факт, що на сесії в червні ПАРЄ планує розглянути доповідь про реформування Ради Європи.

При цьому, на думку І.ПОПЕСКУ, головування України в Комітеті міністрів Ради Європи дає шанс виконати зобов`язання, взяті Києвом при приєднанні до організації.

«Це ухвалення Кримінально-процесуального кодексу, закону про прокуратуру, закону про адвокатуру, створення Суспільного телебачення й повна передача пенітенціарної системи під цивільне управління», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи з травня по листопад 2011 року.