Гераисм`юк стала членом Регламентного комітету ПАРЄ

Страсбург. 15 квітня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК обрана членом Регламентного комітету ПАРЄ від групи народних партій.

Про це вона повідомила кореспонденту УНІАН.

“Було мене обрано одноголосно членом регламентного комітету. Це дуже важливо, і для мене це важливий виклик”, - сказала вона.

На сьогодні український депутат також працює в Моніторинговому, Політичному, Культурному та Соціальному комітетах ПАРЄ.