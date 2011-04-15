Янукович влітку планує відвідати Іспанію

Київ. 15 квітня. УНІАН. У середині поточного року планується візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Іспанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес САПАТЕРО на зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у КНР.

Прем’єр Іспанії зазначив, що під час цього візиту планується обговорити широкий спектр питань двостороннього співробітництва.

Він також заявив, що Іспанія сприятиме укладенню угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

У свою чергу М.АЗАРОВ наголосив, що Україна зацікавлена в інвестиційному співробітництві з Іспанією.