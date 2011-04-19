ЄС втключив UMAir з ”чорного списку”

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Європейська комісія ухвалила рішення виключити українську авіакомпанію UMAir з «чорного списку» компаній, польоти яких в ЄС заборонено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на основі пропозицій Комітет з питань авіаційної безпеки ЄС, який обговорив зміни до «чорного списку» на засіданні 5-7 квітня.

Прес-служба Єврокомісії відзначила, що це рішення пов`язане з поліпшенням ситуації у галузі безпеки польотів, завдяки низці заходів, здійснених авіакомпанією.

Крім того, з «чорного списку» було виключено 4 авіакомпанії з Індонезії - Cardig Air, Republic Express, Asia Link і Air Maleo, що опікуються винятково перевезенням товарів.

Рішення ухвалене у зв`язку з тим, що влада Індонезії здійснила низку заходів з метою гарантування безпеки польотів.

Водночас Єврокомісія ухвалила рішення внести до «чорного списку» всі авіакомпанії Мозамбіку і заборонила польоти двом літакам Boeing 767 авіакомпанії Air Madagascar.

Крім того, Комітет з авіаційної безпеки також рекомендував Єврокомісії прискорити діалог з Російською Федерацією для того, щоб гарантувати, що всі літаки, які літають до країн - членів ЄС, дотримували міжнародні норми безпеки.

На сьогодні «чорний список» включає 269 компаній з 21-ї країни: Афганістану, Анголи, Беніну, Республіки Конго, Демократичної Республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габону (окрім трьох авіакомпаній, на які накладено обмеження на окремі літаки), Індонезії (окрім шести авіакомпаній), Казахстану (окрім однієї авіакомпанії, на яку накладено обмеження на окремі літаки), Киргизії, Ліберії, Мавританії, Мозамбіку, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Сан Томе і Принсіпі, Судану, Свазіленду і Замбії.

Окрім того, заборонені польоти до ЄС трьом авіакомпаніям: Blue Wing Airlines (Суринам), Meridian Airways (Гана) і Silverback Cargo Freighters (Руанда).

10 авіакомпаній можуть виконувати польоти з обмеженнями: Air Astana (Казахстан), Air Koryo (КНДР), Airlift International (Гана), Air Service Comores (Коморські острови), Afrijet (Нігерія), Gabon Airlines і SN2AG (усі – Габон), Iran Air (Іран), TAAG Angolan Airlines (Ангола) і Air Madagascar (Мадагаскар).

Як повідомляв УНІАН, UMAir була включена до «чорного списку» 11 вересня 2007 року.

27 листопада 2009 року Єврокомісія дозволила цій авіакомпанії здійснювати рейси до Європи на одному літаку.