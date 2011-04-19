Польща надасть 1,5 млн. євро на чорнобильські проекти

Київ. 19 квітня. УНІАН. Польща готова надати 1,5 млн. євро для реалізації чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ на Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

Він нагадав, що раніше Польща надала допомогу за цими проектами на рівні 2,5 млн. євро.

Сьогодні, сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, його країна вносить чергову плату в розмірі 1,5 млн. євро.

Президент Польщі додав, що його країна, як і раніше, надаватиме різнобічну допомогу, зокрема, допомогу в психологічній реабілітації постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ зазначив, що Польща підтримує програму встановлення міжнародного контролю над роботою атомних електростанцій у різних країнах. За його словами, всі країни зобов`язані використовувати найбільш сучасні й безпечні технології в роботі АЕС.