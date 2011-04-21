Україна ввела ліцензування імпорту м`яса птиці і сала
14:05, 21 квітня 2011Новини ЄС
0 0
Кабмін видав постанову
Київ. 21 квітня. УНІАН. Україна ввела ліцензування імпорту м`яса птиці та сала.
Відповідна постанова Кабінету міністрів №420 від 11 квітня 2011 р. опублікована на сайті уряду.
Згідно з документом, імпорт свіжого, охолодженого або мороженого м`яса та їстівних субпродуктів свійської птиці, сала без пісних частин, свинячого жиру і жиру свійської птиці до України в 2011 році підлягає ліцензуванню.
Ліцензії видаватимуться за узгодженням з Міністерством аграрної політики і продовольства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter