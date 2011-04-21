Україна буде мостом між ЄС та Росією

Черкаси. 21 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна буде надійним мостом між Євросоюзом та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті Черкаської обласної дитячої лікарні.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що міжнародна політика України залишається незмінною - це позаблокова країна, яка буде проводити політику національного прагматизму. «Ми будемо будувати з нашими партнерами в світі взаємовигідні відносини, ми станемо державою, яка забезпечить безпеку на євразійському континенті», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що українська зовнішня політика буде задовольняти і Європу, і Росію. «Ми будемо надійним мостом між цими двома великими регіонами», - сказав Президент.

Він підкреслив, що євроінтеграція для України є захистом національних інтересів. «Європейська інтеграція – це спосіб, за рахунок якого ми будемо реформувати наше життя і доводити наші стандарти (життя) до рівня європейських», - сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що Україна й надалі розвиватиме відносини з Російською Федерацією. Він звернув увагу, що в минулому році вдалося збільшити товарообіг. Зокрема, якщо в 2009-му було 13 млрд. доларів, то у 2010-му товарообіг становив 41,8 млрд. доларів.