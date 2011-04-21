В Європарламенті створюють групу друзів України

Київ. 21 квітня. УНІАН. У Європейському парламенті 24 травня відбудеться засновницьке засідання парламентської групи друзів України. Про це в коментарі УНІАН повідомив депутат Європарламенту від Латвійської Республіки Олександр МІРСЬКИЙ.

«На сьогодні до цієї групи записалися 20 депутатів, які представляють практично всі фракції Європарламенту, зокрема Європейської народної партії, соціал-демократів, лібералів і незалежні депутати», - сказав євродепутат.

За його словами, головною метою створення групи друзів України є практична допомога Україні в максимально швидкій європейській інтеграції країни.

О.МІРСЬКИЙ додав, що до діяльності парламентської групи планується залучити представників громадських організацій, а також бізнесу, які зацікавлені у співпраці з Україною за європейськими правилами. «Ми визначили декілька напрямів діяльності цієї групи – експертні групи політична й економічна, експертна група з проведення моніторингу виборів в Україні. А далі, я думаю, що до групи друзів приєднуватимуться представники бізнесу, які є лідерами в основних галузях економіки як європейських країн, так і України».

Євродепутат наголосив, що йдеться не про створення депутатської структури з лобіювання інтересів української влади. «Йдеться не про створення групи друзів української влади чи групи друзів опозиції. Йдеться про створення групи друзів України, тому ми просили наших колег в Україні, аби при створенні аналогічної депутатської групи у Верховній Раді України до її складу були включені представники всіх політичних сил. Це не група підтримки якоїсь однієї партії», - наголосив О.МІРСЬКИЙ.

За його словами, всі євродепутати, які ввійшли до складу цієї групи, переконані, що і опозиція, і влада повинні докладати максимум зусиль для забезпечення євроінтеграції України, а всі політичні суперечності між собою вирішувати всередині країни, «не виносячи сміття з хати».

За інформацією інших наших співрозмовників в Європейському парламенті до цієї групи, зокрема, також ввійшов віце-президент Європарламенту від Італії Джанні ПІТЕЛЛА.

За словами одного з європарламентаріїв, упродовж останніх тижнів спостерігається відхід Європарламенту від сприйняття України крізь критично-емоційну призму, нав`язану окремими депутатами з Європейської народної партії. Від створеної групи друзів очікують створення нової, позитивної атмосфери у відносинах з Україною.

Найближчим часом у Верховній Раді України також очікується створення групи друзів ЄС.