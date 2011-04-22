Янукович завтердив заходи з лібералізації візового режиму з ЄС

Київ. 22 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному свйті Президента.

«З метою створення умов для запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав – членів Європейського Союзу та забезпечення виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який було схвалено на саміті Україна – Європейський Союз, постановляю затвердити Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», - зазначається в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.