Президент Європарламенту відзначив 25-ту річнию трагедії на ЧАЕС

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Президент Європарламент Єжи БУЗЕК вважає, що відповідь на аварію на Чорнобильській АЕС стала прикладом ефективної міжнародної співпраці в останні десятиліття.

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, про це він заявив сьогодні – у 25-і роковини аварії на ЧАЕС.

«Місцева влада й національні уряди постраждалих країн, ООН, ЄС, Червоний Хрест і громадянське суспільство – всі допомагають мінімізувати негативні ефекти для здоров`я населення, підвищуючи обізнаність і здійснюючи моніторинг», - заявив Президент Європарламенту.

Є.БУЗЕК назвав аварію «неймовірною людською трагедією» й, разом із тим, уроком важливості попередження, прозорості та належного контролю.

«Ми зобов`язані пам`ятати тих, хто віддав свої життя та здоров`я внаслідок аварії, тих, хто боровся з вогнем і радіацією в цю смертоносну ніч, і всіх тих, хто вимушений був залишити свої домівки внаслідок катастрофи», - заявив він.