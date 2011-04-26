Янукович назвав політичними заяви Путіна про вступ України до Митного Союзу

12:20, 26 квітня 2011
Новини ЄС
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Конкретних пропозицій не отримували

Київ. 26 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає політичними заяви прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА щодо вступу України до Митного союзу.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв`ю The Wall Street Journal.

Видання відзначає, що в останні тижні Москва посилила тиск на Україну щодо її приєднання до Митного союзу. Так, В.ПУТІН під час останнього візиту до Києва заявив, що членство у Митному союзі принесе Україні вигоди в розмірі до 9 млрд. доларів на рік.

В інтерв`ю The Wall Street Journal В.ЯНУКОВИЧ назвав такі пропозиції ”політичними заявами”, і заявив, що ”Україна не отримувала ніяких конкретних пропозицій”.

Президент виключив можливість повного членства України у Митному союзі, яке б унеможливило підписання угоди з Європейським Союзом про вільну торгівлю.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що замість цього Україна пропонує співробітництво з пострадянськими країнами у рамках Митного союзу у форматі ”3+1”.

Видання зауважує, що Президент України відмовився говорити докладно про форму цих відносин, заявивши, що це буде ”гаданням на кавовій гущі”, тому що переговори ще не почалися.

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