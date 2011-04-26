Саркозі виключає наземну військову операцію в Лівії

Київ. 26 квітня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ виключає проведення наземної операції в Лівії, оскільки вона суперечить резолюції Ради Безпеки ООН, проте одночасно допускає можливість відправлення до Лівії розвідувальних підрозділів або військових експертів.

Про це повідомляє РІА «Новости».

”Ні, наземної військової операції в Лівії не буде, оскільки вона не передбачена резолюцією ООН, а ми маємо чітко дотримуватися цієї резолюцію - таке правило”, - сказав Н.САРКОЗІ в Римі на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

У той же час він додав, що резолюція не забороняє направляти до Лівії військових експертів чи працівників розвідслужб.