Лукашенко: Київ у білоруському питанні почав танцювати під дудку Брюсселя
В української влади "вистачає вошивості"
Київ. 26 квітня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики відносно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного і інноваційного використання ядерної енергії.
Як повідомляє білоруська служба радіостанції ”Свобода”, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив, відповідаючи на питання журналістів про причину своєї відсутності на київській конференції.
”На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання треба задати ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їхніх заходах”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО.
За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.
О.ЛУКАШЕНКО також назвав ”негідниками” усіх, хто ініціює введення економічних санкцій проти Білорусі. ”Просто негідники! Тому не хочу навіть говорити про різних там БАРРОЗУ, інших козлів, биків і тому подібне”, - заявив Президент Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня джерело в Єврокомісії повідомило, що Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ готовий взяти участь у Міжнародній конференції ”Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього” за умови відсутності на цьому заході Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКО.
Того ж дня, 17 березня, голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, посилаючись на дані МЗС України, повідомив, що Росію і Білорусь на конференції країн-донорів чорнобильських програм представлятимуть прем`єр-міністри.
21 березня керівник прес-служби Президента Білорусі Павло ЛЕГКИЙ повідомив, що Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО візьме участь у київських заходах до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС.
Проте О.ЛУКАШЕНКО не приїхав на конференцію.