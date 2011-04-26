Українці, серби та білоруси служать найманцями у Каддафі

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Українці, серби і білоруси служать найманцями у лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання «EUobserver» із посиланням на одного з відомих криміналістів - грека Мішеля КУТУЗІСА.

За даними експерта, в цілому кількість високооплачуваних найманців, які отримують за службу лівійському лідеру по кілька тисяч доларів на день, становить від 300 до 500 осіб. Серед них є також вихідці з Польщі, Бельгії, Великої Британії, Франції та Греції.

Ці найманці є переважно фахівцями з важкого озброєння, вертолітних технологій і тактики.

Експерт також вважає, що на М.КАДДАФІ працює велика кількість бійців із Центрально-Африканської республіки, Чаду, Нігеру, Малі і Сомалі. Їх «вартість» не перевищує 2 тис. доларів на день.

«У лівійському суспільстві існує табу на вбивство людей з власної племінної групи. Це одна причина, по якій М.КАДДАФІ потребує іноземних бійців», - заявив М.КУТУЗІС.

За інформацією джерела, близького до Тимчасової національній раді в Бенгазі, серед найманців є також представники Алжиру, Росії та Сирії.

Разом з тим, організація Human Rights Watch висловила сумнів в існуванні найманців, а джерела в ЄС і НАТО заявили, що не бачили у внутрішніх доповідях згадок про найманців.