Тарасюк став співголовою EURONEST

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК став співголовою Парламентської асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства») від представників парламентів країн ініціативи «Східне партнерство».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таке рішення було ухвалене сьогодні на засновницькому засідання EURONEST.

Другим співголовою – від Європарламенту - став депутат Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Болгарія).

Відповідно до прийнятих сьогодні правил процедури EURONEST, посади розподіляються між представниками країн, незалежно від персоналій.