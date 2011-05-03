Тарасюк став співголовою EURONEST
15:55, 03 травня 2011Новини ЄС
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Але посаду дали не йому, а Україні
Брюссель. 3 травня. УНІАН. Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК став співголовою Парламентської асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства») від представників парламентів країн ініціативи «Східне партнерство».
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таке рішення було ухвалене сьогодні на засновницькому засідання EURONEST.
Другим співголовою – від Європарламенту - став депутат Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Болгарія).
Відповідно до прийнятих сьогодні правил процедури EURONEST, посади розподіляються між представниками країн, незалежно від персоналій.
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