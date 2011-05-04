Президент європейських ”народників” каже, що Тимошенко залякують

Київ. 4 травня. УНІАН. Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС засуджує порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо укладених у січні 2009 року газових угод між Україною і Росією, які були позитивно оцінені в тому числі і Європейською комісією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Європейської народної партії.

”Ця остання в серії послідовних кримінальних справ проти Юлії ТИМОШЕНКО також є політично-вмотивованою і являє собою ще одну організовану спробу Президента ЯНУКОВИЧА залякати і придушити демократичну опозицію в Україні”, - йдеться в заяві В.МАРТЕНСА.

Президент ЄНП також «глибоко занепокоєний намірами Президента Віктора ЯНУКОВИЧА змінити Конституцію України непрозорим шляхом, ще більше віддаливши Україну від норм і цінностей ЄС». ”Будь-які зміни в Конституції країни повинні відповідати європейським демократичним стандартам, а також зміцнювати розподіл влади і незалежність судової гілки”, - наголошує він.

”Не забуваючи про всі попередні заяви ЄНП та заяви від імені ЄНП, я продовжуватиму пильно спостерігати за подіями в Україні і реагувати відповідним чином. Крім того, я ще раз висловлюю свою повну підтримку партії ”Батьківщина” та її лідеру Юлії ТИМОШЕНКО. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з нею на нашому наступному розширеному Самміті ЄНП в Брюсселі”, - йдеться в заяві В.МАРТЕНСА.