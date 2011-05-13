Введення Данією митного контролю може суперечити Угоді ЄС
Попередні оцінки Єврокомісії
Брюссель. 13 травня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що оголошене Данією введення митного контролю може суперечити законодавству Європейського Союзу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу прес-секретар Єврокомісії Пія Аренкильде ХАНСЕН.
«Президент (Єврокомісії – УНІАН) отримав першу юридичну оцінку й аналіз запропонованих заходів, які свідчать про серйозні сумніви в тому, чи будуть запропоновані заходи, у разі їх реалізації, відповідати зобов`язанням Данії в рамках європейського й міжнародного законодавства, зокрема, положень про вільний рух товарів, людей, послуг і капіталів і положень Шенгенського прикордонного кодексу», - сказала вона.
За словами прес-секретаря Єврокомісії, у разі введення системного митного контролю, це суперечитиме положенням Угоди ЄС про вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і людей.
Крім того, введення митного контролю на постійній основі може призвести до уповільнення руху автомобілів у пунктах пропуску, що суперечитиме статтям 20 і 21 Шенгенського прикордонного кодексу.
П.ХАНСЕН зазначила, що сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ провів телефонну розмову з прем`єр-міністром Данії Ларсом Локке РАСМУССЕНОМ, а також планує найближчим часом надіслати данському прем`єру лист із викладом оцінок Єврокомісії.
«Під час телефонної розмови Президент Єврокомісії взяв до уваги запевнення влади Данії в тому, що всі нові заходи відповідатимуть законодавству. Президент закликав владу утримуватися від односторонніх кроків», - підкреслила прес-секретар Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, Данія вирішила ввести митний контроль на кордонах із Німеччиною та Швецією з метою посилення боротьби з організованою транскордонною злочинністю.