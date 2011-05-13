Введення Данією митного контролю може суперечити Угоді ЄС

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що оголошене Данією введення митного контролю може суперечити законодавству Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу прес-секретар Єврокомісії Пія Аренкильде ХАНСЕН.

«Президент (Єврокомісії – УНІАН) отримав першу юридичну оцінку й аналіз запропонованих заходів, які свідчать про серйозні сумніви в тому, чи будуть запропоновані заходи, у разі їх реалізації, відповідати зобов`язанням Данії в рамках європейського й міжнародного законодавства, зокрема, положень про вільний рух товарів, людей, послуг і капіталів і положень Шенгенського прикордонного кодексу», - сказала вона.

За словами прес-секретаря Єврокомісії, у разі введення системного митного контролю, це суперечитиме положенням Угоди ЄС про вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і людей.

Крім того, введення митного контролю на постійній основі може призвести до уповільнення руху автомобілів у пунктах пропуску, що суперечитиме статтям 20 і 21 Шенгенського прикордонного кодексу.

П.ХАНСЕН зазначила, що сьогодні Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ провів телефонну розмову з прем`єр-міністром Данії Ларсом Локке РАСМУССЕНОМ, а також планує найближчим часом надіслати данському прем`єру лист із викладом оцінок Єврокомісії.

«Під час телефонної розмови Президент Єврокомісії взяв до уваги запевнення влади Данії в тому, що всі нові заходи відповідатимуть законодавству. Президент закликав владу утримуватися від односторонніх кроків», - підкреслила прес-секретар Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Данія вирішила ввести митний контроль на кордонах із Німеччиною та Швецією з метою посилення боротьби з організованою транскордонною злочинністю.