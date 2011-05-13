Джарти хоче більше бачити країн ЄС в Криму
20:40, 13 травня 2011Новини ЄС
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І просить відкривати консульства та представництва
Брюссель. 13 травня. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ хоче більшого представництва країн - членів ЄС у Криму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні після зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ.
«Я звернувся (до комісара - УНІАН) з проханням допомогти, щоб держави ЄС були присутні в Криму, починаючи з центрів візової підтримки, консульських центрів і представництв», - сказав прем`єр-міністр Криму.
Він також зазначив, що комісар обіцяв сприяти розширенню представництва країн - членів ЄС у Криму.
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