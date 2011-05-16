В Україні права сексуальних меншин захищені найгірше в Європі

Брюссель. 16 травня. УНІАН. В Україні серед країн Європи права сексуальних меншин захищені найгірше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчить «Райдужна карта Європи», опублікована Міжнародною асоціацією лесбіянок, геїв, бісексуалів, транссексуалів і інтерсексуалів ILGA-Europe напередодні Міжнародного дня проти гомофобії і трансфобії, що відзначається 17 травня.

Згідно з індексом, який щороку визначає щорічно асоціація, показник України становить “–4”, і є найнижчим у Європі.

Україна очолює список країн, що знаходяться у так званій «червоній зоні», що означає, що в цих країнах продовжують фіксуватися серйозні порушення прав людини і дискримінація сексуальних меншин.

У цілому, в «червоній зоні» знаходяться 14 країн. Серед них - Білорусь, Молдова (індекс –3), Вірменія, Азербайджан, Кіпр, Ліхтенштейн, Македонія, Монако, Росія, Сан-Марино, Туреччина, Ватикан (у всіх індекс –2) і Грузія (індекс –1).

В анотації до карти зазначається, що за минулий рік деякі країни (зокрема, Німеччина і Польща) продемонстрували прогрес в області захисту прав ЛГБТ-співтовариства, у деяких країнах ситуація не змінилася (серед них – Кіпр, Італія, Латвія, Мальта, Туреччина, Україна), а в деяких (наприклад, в Литві і Угорщині) ситуація стала навіть погіршуватися.

При цьому, ILGA-Europe відзначає, що жодна з країн не надає повної рівності для ЛГБТ-співтовариства, навіть ті країни, які займають перші місця у рейтингу, що складається асоціацією, – Велика Британія (індекс 12,5 пункту), Швеція і Іспанія (індекс по 12 пунктів).

ILGA-Europe створює свій індекс і карту щороку, базуючись на оцінці законів і адміністративної практики за 24 різними категоріями. При цьому індекс складається від –7 до 17 пунктів.