В ЄС готують економічні санкції проти Білорусі

Брюссель. 16 травня. УНІАН. У Європейському Союзі готують список економічних санкцій проти білоруського режиму.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання «EUobserver», посилаючись на низку неназваних європейських дипломатів.

За даними видання, обмежувальні санкції можуть, зокрема, торкнутися, державних компаній «Білнафтохім», «Білтехекспорт» і «Білоруськалій».

При цьому дипломати розуміють, що санкції, швидше за все, не вплинуть істотно на особисті заощадження Президента Алекандра ЛУКАШЕНКА, які той вивів до російськтх і українських банків, вклав у нерухомість і поклав на офшорні рахунки в Росії та в одній з країн-членів ЄС.

«Щоб знайти ці рахунки, необхідна серйозна спецоперація, але жодна країна-член не хоче зараз витрачати ресурси на це завдання», - заявив виданню європейський дипломат.

За даними видання, новий список санкцій може бути готовий до 23 травня, коли в Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня цього року Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти 157 урядовців Білорусі, відповідальних за жорстокий розгін демонстрантів після президентських виборів 19 грудня 2010 року.

21 березня цього року список урядовців було розширено до 175 чоловік. Заходи передбачали заборону на в`їзд до ЄС, а також заморожування активів.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько тисячі чоловік, зокрема 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.