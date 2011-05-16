Чехія має намір вислати кількох українських дипломатів

Київ. 16 травня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Чехії має намір вислати з країни кількох українських дипломатів.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеські ЗМІ, про це заявив перший віце-прем`єр і глава чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ.

”Це реакція у відповідь на нещодавню висилку (з Києва) двох чеських дипломатів”, - сказав він.

Раніше К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявляв, що оголошення Україною персонами нон-грата двох чеських дипломатів є мірою у відповідь на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдана ДАНИЛИШИНУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Екс-міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН у січні 2011 року одержав статус політичного біженця в Чехії.