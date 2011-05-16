У Болгарії затримано 5 підозрюваних у фальшивомонетництві

Брюссель. 16 травня. УНІАН. У Болгарії затримано 5 підозрюваних у виготовленні фальшивих євро.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

В результаті операції, проведеної болгарськими поліцейськими спільно з Європолом, було вилучено 717,7 тис. фальшивих євро. Близько 200 тис. з них було надруковано в купюрах по 500 євро, інші – купюрами по 100 і 200 євро.

Фальшиві євро друкували в двох містах на півдні країни: Пловдиві і Хаскові.