У Болгарії затримано 5 підозрюваних у фальшивомонетництві
18:28, 16 травня 2011Новини ЄС
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Вилученл 717 тис. фальшивих євро
Брюссель. 16 травня. УНІАН. У Болгарії затримано 5 підозрюваних у виготовленні фальшивих євро.
Про це повідомляє сьогодні AFP.
В результаті операції, проведеної болгарськими поліцейськими спільно з Європолом, було вилучено 717,7 тис. фальшивих євро. Близько 200 тис. з них було надруковано в купюрах по 500 євро, інші – купюрами по 100 і 200 євро.
Фальшиві євро друкували в двох містах на півдні країни: Пловдиві і Хаскові.
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