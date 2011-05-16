Міністри єврозони схвалили кредит Португалії

Брюссель. 16 травня. УНІАН. Міністри фінансів єврозони схвалили надання кредиту Португалії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні міністрів країн - членів зони євро в Брюсселі.

Своїм рішенням міністри підтримали спільну з Міжнародним валютним фондом (МВФ) програму, розраховану на 3 роки.

Угода передбачає посилення моніторингу бюджетного процесу з метою скорочення дефіциту бюджету до 2013 року до рівня, який не перевищував би 3% ВВП; проведення реформ на ринку праці, судової реформи, реформи сектору послуг з метою домогтися більш стійкого і збалансованого зростання; вжиття заходів щодо посилення фінансової стійкості банків, зокрема, збільшення статутних капіталів.

Загальний розмір фінансової допомоги з боку ЄС і МВФ становитиме 78 млрд євро, із них допомога МВФ - 26 млрд.

Португалія стане третьою країною після Греції та Ірландії, що отримає допомогу від ЄС і МВФ на подолання проблеми зовнішніх боргів і дефіциту бюджету.