Чеський Пльзень офіційно став культурною столицею ЄС 2015 року

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Рада міністрів Європейського Союзу офіційно назвала чеське місто Пльзень культурною столицею ЄС 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 19 травня на засіданні Ради міністрів з питань освіти, молоді, культури і спорту ЄС.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення Ради ЄС від 2006 року, в 2015 році двома країнами, в яких будуть визначені міста, – культурні столиці Європи, стали Бельгія і Чехія. У лютому 2010 року журі вирішило, що культурною столицею Європи в 2015 році також стане бельгійський Монс.

Згідно з раніше прийнятим рішенням, в 2011 році культурними столицями Європи стануть Таллінн (Естонія) і Турку (Фінляндія), в 2012 – Гімараєш (Португалія) і Марібор (Словенія), в 2013 – Марсель (Франція) і Кошіце (Словаччина), в 2014 – Умеа (Швеція) і Рига (Латвія).