ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України

Київ. 20 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році з 4% до 4,5%.

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на сайті ЄБРР квартальному економічному звіті.

При цьому наголошується, що перспективи зростання економіки в регіоні операцій ЄБРР поліпшилися, проте боргова криза в країнах єврозони, а також інфляційний тиск можуть чинити негативний вплив на відновлення економіки країн регіону ЄБРР.

«ЄБРР переглянув свої перспективи регіону, в середньому зростання становитиме 4,6% в 2011 році і 4,4% в 2012 році, попередній прогноз на 2011 рік в січні - зростання на 4,2%» - повідомляється на сайті ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держкомстату, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,2%.

Зростання ВВП в I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (раніше Держкомстат оцінював номінальний ВВП за 2010 рік в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Довідка УНІАН. Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.