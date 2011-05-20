ЄС заборонив використання кадмію

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Європейська комісія схвалила законодавство, що забороняє використання кадмію в ювелірних виробах, усіх видах пластикових виробів і в припої для паяння.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідні поправки до європейського законодавства REACH, що регулює ринок хімічних речовин, передбачають введення заборони вже з грудня цього року.

«Це добра новина для споживачів, а також для промисловості, яка вже розробила альтернативи для цієї субстанції», - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за промисловість, Антоні ТАЙАНІ.