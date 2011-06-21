Депутатів ПАРЄ просили не ставити незручних запитань Януковичу?
Повідомляють джерела УНІАН
Страсбург. 21 червня. УНІАН. Постійне представництво України при Раді Європи просило депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи не ставити незручних запитань Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, виступ якого і відповіді на запитання депутатів заплановані на сьогодні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у ПАРЄ, посилаючись на відповідну заяву депутата ПАРЄ від Франції Франсуа РОШБЛУАНА.
За словами співрозмовників агентства, французький депутат повідомив, що йому зателефонували від імені Постійного представництва України при Раді Європи і поцікавились, яке запитання він планує поставити українському Президенту, оскільки він записався на запитання, а потім запропонували відмовитися від того, щоб ставити запитання В.ЯНУКОВИЧУ.
Співрозмовники агентства зауважили, що Ф.РОШБЛУАН висловив обурення такими діями українського представництва при Раді Європи і назвав пропозиції “нечуваними”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, В.ЯНУКОВИЧ виступить перед депутатами ПАРЄ і відповість на запитання.