В ОБСЄ кажуть, що судова система Білорусі потребує реформ

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. Судова система Білорусі потребує серйозного реформування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОБСЄ, про це заявив сьогодні Директор Бюро з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Янеш ЛЕНАРЧІЧ, оцінюючи доповідь експертів БДІПЛ, які здійснили моніторинг 12 судових процесів в Білорусі проти 41-го обвинуваченого, з яких 5 – колишніх кандидатів в Президенти, за період з березня по липень цього року.

“Наш моніторинг продемонстрував певну кількість речей, що викликають серйозну стурбованість щодо застосування стандартів чесного судового процесу”, - сказав Я.ЛЕНАРЧІЧ.

За його словами, виявлені складнощі стосуються системних проблем судової системи, якими мають бути вирішені.

Доповідь на 114 сторінках відзначає, зокрема, наявність домінуючого впливу на виконавців судового процесу, структурний ухил правосуддя на користь прокурорів у 100% справ, за якими спостерігали представники БДІПЛ.

Крім того, значної стурбованості викликає порушення права на презумпцію невинності, а також відсутність дій суддів, спрямованих на розслідування заяв підсудних щодо погроз та нелюдського поводження з ними і можливих тортур.

У документі також зазначається, що незважаючи на певні зусилля влади Білорусі щодо забезпечення права на публічні судові процеси, зокрема, дозвіл присутності на процесах представникам ЗМІ та громадськості, водночас з процесів виганяють окремих неурядових спостерігачів, що суперечить стандартам відкритого публічного правосуддя.

БДІПЛ в доповіді звернув увагу також на те, що ряд адвокатів було позбавлено ліцензій і не допущено до участі у судових процесах.

В цілому, підготовлена доповідь містить 33 детальних рекомендації для уряду Білорусі з метою покращення судової системи.