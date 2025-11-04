Жнива для більшості культур в Україні вже завершено.

В цьому році Україна збере більший врожай зернових, аніж в минулому. При цьому по культурам найбільші обсяги будуть у кукурудзи.

Про це у студії Центру економічної стратегії повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Так, прогноз по виробництву зернових в цьому році становить близько 59 млн тонн, тоді як минулого року було зібрано 56 млн тонн, зазначив він.

По двом раннім групам жнива вже завершені. Це пшениця та ячмінь, які мають показники, аналогічні минулорічним – 22-22,5 млн тонн для пшениці та 5,3 млн тонн для ячменю. Цього більше, ніж достатньо для внутрішнього споживання, запевняє замміністра. По кукурудзі збір буде найбільшим – близько 30 млн тонн.

"Збір по кукурудзі активно триває, ще не перейшли екватор. Цього року була пізня весна, відповідно почався пізній збір. Плюс досить дощовий вересень та жовтень. По кукурудзі основний збір попереду", – ділиться урядовець.

Висоцький каже, що кукурудза буде основною зерновою культурою з точки зору об’ємів, і при цьому покаже значне зростання в порівнянні з минулорічними 27 млн тонн (+3 млн тонн).

"Водночас будуть тривати збори в листопаді-грудні ще, погода може бути непередбаченою", – попереджає спікер.

По олійних культурах ситуація зворотня – їх вже точно зберуть менше, ніж рік тому. Більшість соняшнику та сої вже зібрана, по ріпаку жнива вже закінчилися.

Врожай ріпаку в 3,3 млн тонн трішки менший, ніж минулого року (3,7 млн тонн). Соняшник утримує позиції на рівні минулорічних в 11,5 – 12 млн тонн. А от сої відчутно менше – 5-5,5 млн тонн проти 7,2 млн тонн торік.

"По сої посівні площи зменшилися – по кукурудзі збільшилися. Ще будуть пізні жнива", – пояснює Висоцький.

Слід зазначити, що раніше він прогнозував, що цьогорічний врожай складатиме приблизно 56 млн тонн зернових, що сумарно відповідає рівню 2024 року.

Врожай в Україні – останні новини

На минулому тижні НБУ покращив свій прогноз щодо цьогорічного врожаю. Більше того, саме вдалі результати жнив, на думку регулятора, сприяли поліпшенню загальної інфляційної ситуації в країні. У 2026–2027 роках також прогнозується зростання виробництва агропродукції завдяки кукурудзі.

При цьому, попри кращі показники врожайності кукурудзи в порівнянні з минулорічними, українські аграрії почали втрачати головний для себе ринок збуту цієї зернової культури. Мова йде про ЄС, де частка українського імпорту знизилася втричі через затримку жнив в Україні.

