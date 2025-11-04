Покровськ та Костянтинівка стали на шляху російських окупантів до виконання завдань, які президент Росії Володимир Путін поставив перед своєю загарбницькою армією. Про це в коментарі УНІАН сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Покровська та Костянтинівки, а також того, чи дійсно очікуються бої безпосередньо за Костянтинівку, він зауважив, що цілі росіян щодо захоплення цих міст полягають просто в тому, що російські окупанти хочуть захопити увесь Донбас.
"Зараз ідуть ці бої. Це міста, які стали на їхньому шляху до виконання цих завдань, які були поставлені Путіним перед його армією", - сказав депутат.
Говорячи про Покровськ, депутат зазначив, що там складна ситуація.
"Зараз туди кинуто багато підрозділів, в тому числі, спецпідрозділів. Таких як "Альфа", ГУР… Вони намагаються стабілізувати ситуацію там", - наголосив Костенко.
Так, додав він, ворог намагається просочуватися в Покровськ.
"Там ще немає цілих бригад за кількістю, але він вже є і він починає закріплюватися. І десь починає підтискати наших захисників. Але найгірше - це те, що вони створюють такі умови для півоточення", - підкреслив парламентар.
Стосовно Костянтинівки депутат зауважив, що не виключається, що російські загарбники просуватимуться. Він сказав:
"Там також ситуація складна. Там просто так містом ніхто не пересувається. Ворог контролює його своїми засобами FPV, дронами… Зараз поки там не так критично, як по Покровську".
Війна в Україні - ситуація у Покровську
Як повідомляв УНІАН, раніше додаткові сили спецпризначенців висадилися в Покровську. Відбувалася робота з ліквідації спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику.
Згодом журналіст німецького видання Bild Юліан Репке зазначив, що російські окупанти захопили 85% Покровська. За його словами, жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.
Крім того, старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що попереду - бої за Костянтинівку. За його словами, зараз на цьому напрямку починають збільшуватися втрати особового складу російських окупантів.