Ворог намагається просочуватися в Покровськ і хоча там ще немає цілих бригад, але він починає закріплюватися.

Покровськ та Костянтинівка стали на шляху російських окупантів до виконання завдань, які президент Росії Володимир Путін поставив перед своєю загарбницькою армією. Про це в коментарі УНІАН сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Покровська та Костянтинівки, а також того, чи дійсно очікуються бої безпосередньо за Костянтинівку, він зауважив, що цілі росіян щодо захоплення цих міст полягають просто в тому, що російські окупанти хочуть захопити увесь Донбас.

"Зараз ідуть ці бої. Це міста, які стали на їхньому шляху до виконання цих завдань, які були поставлені Путіним перед його армією", - сказав депутат.

Говорячи про Покровськ, депутат зазначив, що там складна ситуація.

"Зараз туди кинуто багато підрозділів, в тому числі, спецпідрозділів. Таких як "Альфа", ГУР… Вони намагаються стабілізувати ситуацію там", - наголосив Костенко.

Так, додав він, ворог намагається просочуватися в Покровськ.

"Там ще немає цілих бригад за кількістю, але він вже є і він починає закріплюватися. І десь починає підтискати наших захисників. Але найгірше - це те, що вони створюють такі умови для півоточення", - підкреслив парламентар.

Стосовно Костянтинівки депутат зауважив, що не виключається, що російські загарбники просуватимуться. Він сказав:

"Там також ситуація складна. Там просто так містом ніхто не пересувається. Ворог контролює його своїми засобами FPV, дронами… Зараз поки там не так критично, як по Покровську".

Війна в Україні - ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, раніше додаткові сили спецпризначенців висадилися в Покровську. Відбувалася робота з ліквідації спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику.

Згодом журналіст німецького видання Bild Юліан Репке зазначив, що російські окупанти захопили 85% Покровська. За його словами, жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.

Крім того, старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що попереду - бої за Костянтинівку. За його словами, зараз на цьому напрямку починають збільшуватися втрати особового складу російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: