ГПУ розповіла журналістам Європи про справи проти Тимошенко

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Генеральна прокуратура України розіслала європейським журналістам, акредитованим в Брюсселі, інформацію англійською мовою про справи, порушені проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили кілька європейських журналістів і, зокрема, головний редактор Інтернет-видання “EurActiv” Георгі ГОТЄВ.

“Я не був здивований цим листом, оскільки кілька брюссельських журналістів були запрошені не так давно на зустріч із першим заступником Генерального прокурора України Ренатом КУЗЬМІНИМ і те, що написано в листі – багато в чому те саме, що пояснював пан КУЗЬМІН”, - сказав він.

Г.ГОТЄВ зазначив, що не знайшов значних новин у розісланій прес-службою. Генеральної прокуратури України інформації, зазначивши лише, що ця інформація, певною мірою є підтвердженням того, що дії української влади проти колишнього прем’єра мало відповідають очікуванням посадовців в ЄС.

“Цей лист, в основному, демонструє, що незважаючи на те, що країни ЄС називають вибірковим застосуванням правосуддя та політично-вмотивованими процесами, українська влада вважає, що пані ТИМОШЕНКО підозрюється як автор ряду злочинів, які виходять за рамки того, за що вона була засуджена. Таким чином, це мало відповідає очікуванням високих європейських властей. Я думаю, що одне з очікувань високих представників європейської влади полягає в тому, що пані ТИМОШЕНКО зможе взяти участь у виборах у жовтні. І я не можу уявити цього в таких умовах”, - сказав головний редактор “EurActiv”.

Разом з тим, він зазначив, що як журналіст, він не має права скаржитися на отримання такої інформації, оскільки є інтерес знати більше, які саме обвинувачення висуваються проти Ю.ТИМОШЕНКО.

“І в цьому випадку ми маємо всю інформацію, і я не думаю, що ми маємо скаржитися на це. Є питання аналізу, наскільки деякі з цих обвинувачень виглядають, як шпигунські романи, і насправді, обвинувачення в політичному вбивстві виглядають дійсно як шпигунський роман, чи спроби пов’язати певні обвинувачення в злочинах щодо сплати того, що належало Росії, також мають сюжет шпигунського роману. Це для нас і наших читачів аналізувати, наскільки серйозно це виглядає”, - сказав Г.ГОТЄВ.

В листі, розісланому прес-службою Генеральної прокуратури України, текст якого має УНІАН, міститься перелік усіх справ, порушених проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Загалом, перелік налічує 11 справ, серед них:

- справа про уникнення від сплати податку на прибуток в сумі 681 187,17 грн. з прибутку отриманого від компанії "Somolli Enterprises Limited" в період з січня 1996 по квітень 1999 років (порушена 5 січня 2001 року);

- справа про приховування прибутків в іноземній валюті корпорацією “ЄЕСУ” на суму 165 833 тис. дол. (порушена 21 лютого 2001 року);

- справа про розтрату державних фондів в 1997-1999 роках на суму 14 081 011,00 грн. та спробу розтрати державних грошей за змовою з іншими керівниками “ЄЕСУ” на суму 11 804 106,77 грн. з використанням незаконної схеми відшкодування ПДВ (порушена 2 листопада 2001 року);

- справа про організацію уникнення оподаткування в 1997 році за змовою з іншими керівниками корпорації “ЄЕСУ” на суму 4 731 332,46 грн. (порушена 8 січня 2003 року);

- справа про організацію уникнення від сплати ПДВ за період з січня 1996 по вересень 1997 року у змові з іншими керівниками корпорації “ЄЕСУ” на суму 16 643 972,28 грн. за контрактом з “Газпромом” на постачання газу (порушена 17 січня 2003 року);

У повідомленні зазначається, що ці справи були закриті головою Департаменту розслідувань Генеральної прокуратури 28 січня 2005 року, однак згодом поновлені – 20 жовтня 2011 року.

Крім того, у переліку справ, порушених проти Ю.ТИМОШЕНКО містяться такі справи:

- справа СБУ про спробу розтрати державної власності на суму 405,5 тис. дол. у змові з колишнім прем’єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ через надання гарантії уряду під заборгованість корпорації “ЄЕСУ” перед Міністерством оборони Росії (порушена 12 жовтня 2011 року);

- справа про зловживання владою народного депутата та напад з групою інших народних депутатів на будівлю Київського центру досудового утримання №13 14 травня та 20 червня 2003 року (порушена 20 січня 2004 року);

- справа про спробу дачі хабара суддям Верховного суду України на суму 125 тис. дол. (порушена 19 травня 2004 року);

- справа про зловживання владою шляхом розпоряджень, зроблених прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО у липні 2009 року, конвертувати 180 млн. євро, отриманих від японських компаній за квоти на викиди СО2 в атмосферу, що призвело до втрати бюджетом 960 тис. грн. (порушена 15 грудня 2010 року);

- справа про зловживання владою шляхом розпоряджень, зроблених прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО у вересні 2009 року, конвертувати 2000 млн. євро, отриманих від японських компаній за квоти на викиди СО2 в атмосферу, та неналежне використання цих коштів, що призвело до втрати бюджетом 1 162 000 грн. (порушена 27 грудня 2010 року);

- справа про зловживання владою прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО при підписанні розпоряджень Кабінету міністрів України у липні-грудні 2009 року на придбання автомобілів Opel Combo, обладнаних для медичних цілей, та незаконне припинення сплати податків підприємством-постачальником, що призвело до втрати бюджетом 67 млн. грн.;

При цьому, останні 3 справи 16 лютого 2011 року були поєднані Генеральною прокуратурою в одну.

Крім того, у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури наголошується на можливості причетності Ю.ТИМОШЕНКО до вбивства депутата Євгена Щербаня у листопаді 1996 року.