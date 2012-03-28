Єврокомісія готова сприяти переговорам щодо запуску ЄАНТК

Брюссель. 28 березня. УНІАН. Єврокомісія готова сприяти переговорам щодо запуску Євро-Азійського нафто-транспортного коридору (ЄАНТК).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань енергетики Гунтера Еттінгера.

“ЄС знає про дискусії між комерційними компаніями щодо реалізації проекту ЄАНТК, проекту, який має політичну підтримку ЄС. За потреби та за запитом всіх сторін, Комісія може сприяти дискусіям щодо реалізації цього проекту”, - зазначили в прес-офісі.

Як стало відомо УНІАН з дипломатичних джерел, в середині лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко направив листа Г.Еттінгеру, в якому просив сприяти у вирішенні ситуації з поставкою першої партії нафти нафтопроводами “Одеса-Броди” та “Дружба” до Чехії.

У документі, текст якого має УНІАН, зокрема, зазначалося, що в лютому 2012 року з використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” передбачалося транспортування першої партії каспійської нафти на НПЗ у місті Кралупи в рамках досягнутих в листопаді 2011 року домовленостей між ПКН “Орлен” (польський власник НПЗ в Кралупах), чеською нафтотранспортною “МЕРО”, словацькою нафтотранспортною “Транспетрол”, “Укртранснафтою” та азербайджанською компанією “СОКАР”.

“Втім, поставка першої партії каспійської нафти європейським споживачам затримується через невиконання словацькою стороною раніше досягнутих домовленостей”, - зазначається у листі.

“Сьогоднішні переговори, які з вини словацькою сторони зайшли в глухий кут, вже ставлять під сумнів реалізацію зазначеного проекту в принципі. Це, на нашу думку, створює також перешкоди іншим країнам-членам ЄС в отриманні каспійської нафти за альтернативним маршрутом “Одеса-Броди” та реалізації відповідних принципів енергетичної безпеки”, - наголосив Ю.Бойко.

В прес-службі комісара Г.Еттінгера відмовились коментувати цей лист.

Разом з тим у прес-службі зазначили, що Єврокомісія працює над прискоренням співпраці з надійними постачальниками нафти і добре налаштована до всіх проектів, які спрямовані на диверсифікацію постачальників та маршрутів постачання нафти.

На сьогодні, за даними Єврокомісії, нафта становить понад третину всього споживання енергоресурсів в Європі. При цьому, Комісія очікує зростання залежності Європи від імпорту нафти з нинішніх 80% до 90% до 2020 року.