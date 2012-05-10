Депутат ЄП Овіір не виключає продовження бойкотів України

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту, член делегації по зв’язках з Україною Сіірі Овіір (група ліберальних партій, Естонія) не виключає можливого повторення бойкоту України, схожих на бойкот Ялтинського саімту Центрально-Європейської Ініціативи.

Таку думку вона висловила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Бойкот – це завжди крайній захід, особливо, коли йдеться про учасників саміту такого високого рівня. Політики високого рівня ніколи не схвалюють такі рішення без детальних роздумів про наслідки”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що , якщо б лідери Європейського Союзу не підтримували б розвиток демократичної України, тоді угода про асоціацію ніколи не була б підготовлена.

“З іншого боку, наша увага була притягнута до колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, її процесу та всього, що стосується цього випадку. Як би там не було, я вважаю, що Партія регіонів, український уряд та Президент не достатньо спілкувалися з Європейським Союзом. Наприклад, якщо ми згадаємо останній інцидент з пані Тимошенко – погане ставлення до неї у в’язниці, ми відзначаємо, що українські ЗМІ чи політики не спростували новини, і не надали заслуговуючи на довіру доказів, щоб переконати, що цього не було”, - сказала С.Овіір.

“Якщо український уряд та голова держави продовжать свою зарозумілу поведінку, тоді так, можливо, що такі бойкоти можуть трапитися знову. З метою зупинення бойкотів міжнародна спільнота має тати свідком чітких сигналів чи дій з боку українських лідерів з метою покращення поточної ситуації”, - додала депутат.

Вона зазначила, що гарні та конструктивні відносини між Україною та ЄС – в інтересах обох сторін. При цьому, за словами депутата, якщо Україна все ще зацікавлена у просуванні до цієї мети, тоді українській владі варто переглянути свої підходи щодо внутрішньої політики.

“Те, що відбувається навколо Ю.Тимошенко – це не лише предмет внутрішніх справ, це має більш широкий вплив”, - зазначила С.Овіір.

Вона також додала, що, як член делегації зі співпраці з Україною, підтримує відкриту та прозору співпрацю між ЄС та Україною.

При цьому депутат ще раз підкреслила важливість кращого спілкування між сторонами, яке може попередити багато непорозумінь, що трапляються, коли рішення схвалюються непрозоро.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту Центрально-Європейської Ініціативи на невизначений термін після того, як Президенти 13-ти з 20-ти країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – проблемами навколо колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.