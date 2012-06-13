ЄС офіційно просить Україну роз`яснити проект змін до закону про вибори

Страсбург. 13 червня. УНІАН. ЄС просить Україну роз’яснити законопроект Центральної виборчої комісії України (ЦВК) про внесення змін до закону про вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Мачей Поповскі.

“Зараз ми просимо надати роз’яснення щодо нового проекту закону про зміну закону про вибори, поданого Центральною виборчою комісією”, - сказав він.

М.Попвскі зазначив, що ЄС уважно стежить за підготовкою України до виборів, а також планує взяти участь у підготовці спостерігачів за виборами, фінансуванні екзит-пулу та низці інших проектів.

Як повідомляв УНІАН, наступні парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня цього року.

Після схвалення нового закону про вибори восени минулого року та схвалення двох рішень Конституційним судом України щодо неконституційності низки положень цього закону, Центрвиборчком підготовив проект змін. Як заявляв представник ЦВК Михайло Охендовський, ці зміни мають виключно технічний характер.