Ештон висловлює жаль у зв`язку з відставкою Аннана

Брюссель. 3 серпня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон висловлює жаль з приводу рішення Кофі Аннана припинити свою діяльність як спеціального представника ООН в Сирії.

Про це йдеться в заяві К.Ештон, текст якої передано УНІАН.

“Від самого початку роботи пана Аннана я підтримувала його невтомні зусилля для мирного розв’язання сирійської кризи. Ми мали чудову і тісну співпрацю, і я, від імені усього ЄС, дуже високо оцінювала його зусилля”, - написано у заяві Верховного представника ЄС.

К.Ештон наголосила також, що відставка К.Аннана зробила зрозумілим наскільки ”нещасливою” стала неможливість схвалити резолюцію по Сирії у Раді Безпеки ООН, яка б підтримала виконання Плану з шести пунктів щодо ситуації в Сирії.

Верховний представник ЄС також наголосила, що ЄС залишається відданим продовженню пошуку мирного врегулювання в країні.

К.Аннан напередодні вирішив залишити свою посаду.