Росія передала Польщі 58-ий том справи про катастрофу літака Качинського

Москва. 13 серпня. УНІАН. Генеральна прокуратура Росії передала Польщі 58-й том матеріалів кримінальної справи про катастрофу літака Президента Польщі під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури РФ.

«Матеріали направлені в рамках виконання запитів польської сторони про надання правової допомоги у цій кримінальній справі», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що всього за період розслідування польській стороні у зв`язку з авіакатастрофою передано 57 томів виконаних матеріалів: 6 т. - у червні, 11 т. - у серпні, 7 т. - у жовтні, 4 т. – у листопаді 2010 р., 14 т. - у квітні, 4 т. - у липні, 1 т. - у вересні, 2 т. - у грудні 2011 р., 8 т. - у квітні 2012 р.

Довідка УНІАН. Катастрофа урядового Ту-154 під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року забрала життя 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, які разом з Президентом Лехом Качинським планували вшанувати пам`ять жертв Катинської трагедії. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

Польща і Росія проводили два окремі розслідування причин катастрофи, але в обох офіційних рапортах головною причиною трагедії названа помилка пілотів.

Російські експерти заявляли про тиск високопосадовців на пілотів, чого не підтвердили представники польської комісії, які частину відповідальності переклали на російських диспетчерів, які повідомляли пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.

6 квітня ц.р. Головна військова прокуратура Польщі продовжила на чергові шість місяців розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.