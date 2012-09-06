У другому кварталі ВВП в Європі зменшився

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. За попередніми даними, в 2-му кварталі 2012 року ВВП зменшився в єврозоні на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,1% порівняно з першим кварталом 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з другим кварталом 2011 року, ВВП у другому кварталі 2012 року зменшився на 0,5% в зоні євро та на 0,3% в ЄС-27.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ВВП не змінився в єврозоні та в ЄС-27 порівняно з попереднім кварталом.

З 1 січня 2011 році до зони євро належать 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр, Мальта та Естонія.