У другому кварталі ВВП в Європі зменшився
13:03, 06 вересня 2012Новини ЄС
0 0
На 0,2% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27
Брюссель. 6 вересня. УНІАН. За попередніми даними, в 2-му кварталі 2012 року ВВП зменшився в єврозоні на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,1% порівняно з першим кварталом 2012 року.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
Порівняно з другим кварталом 2011 року, ВВП у другому кварталі 2012 року зменшився на 0,5% в зоні євро та на 0,3% в ЄС-27.
Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ВВП не змінився в єврозоні та в ЄС-27 порівняно з попереднім кварталом.
З 1 січня 2011 році до зони євро належать 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр, Мальта та Естонія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter