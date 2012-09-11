Ягленд сподівається на виконання Україною рішень Євросуду щодо Тимошенко та Луценка

Київ. 11 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд сподівається, що Україна виконає всі рішення Європейського суду з прав людини, винесені за скаргами екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина», опублікованому в сьогоднішньому числі видання.

Коментуючи рішення українського суду щодо звільнення з-під варти колишнього в.о. міністерства оборони Валерія Іващенка, Т.Ягланд позитивно оцінив цей факт. «Можна говорити лише про певний прогрес. Є ще дві людини, які залишаються в центрі уваги (Ради Європи – УНІАН) — колишній керівник МВС Юрій Луценко і екс-прем`єр Юлія Тимошенко», - відзначив він.

Генсек РЄ нагадав, що справа Ю.Луценка вже пройшла слухання в Європейському суді з прав людини, і тепер Європа чекає, що український уряд виконає рішення суду.

Що стосується Ю.Тимошенко, також нагадав Т.Ягланд, то суд у Страсбургу вже виносив розпорядження про стан її здоров`я. «І це дало результати — ваша влада виконала розпорядження, надавши Тимошенко лікування. Юлія Тимошенко також оспорила в ЄСПЛ рішення суду у своїй справі. Отже її доля зараз у руках Страсбурзького суду», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи буде Європейський суд з прав людини розглядати всі скарги Ю.Тимошенко в одному процесі чи їх буде розділено, Т.Ягланд відзначив, що найближчим часом, упродовж декількох тижнів, буде винесено постанову суду щодо затримання Ю.Тимошенко, а також про те, чи були судові засідання проведені відповідно до європейських стандартів. Пізніше, за його словами, ЄСПЛ візьметься за вивчення справи по суті. «Юристи Ю.Тимошенко наприкінці серпня вже звернулися до суду з другою скаргою. Її розглянуть пізніше, оскільки це вимагає часу. Наскільки я знаю, ці справи вже не будуть об`єднані», - сказав Генсек Ради Європи.

Т.Ягланд також сподівається, що Україна також виконає рішення ЄСПЛ щодо Ю.Луценка.

«Результат буде! Справа в тому, що український уряд оспорив рішення ЄСПЛ у Великій палаті суду. Після розгляду апеляції Великою палатою всі повинні будуть дотримуватися рішення суду. При цьому ЄСПЛ може вказати владі відпустити ув`язненого, і будь-який уряд у Європі зобов`язаний дотримуватися судового рішення. Інакше у уряду, який не дотримується рішення Страсбурзького суду, виникнуть справжні проблеми», - сказав Т.Ягланд.

При цьому він послався на обіцянку Президента України Віктора Януковича поважати рішення Європейського суду.