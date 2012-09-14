Україна співробітничатиме з ФРН у модернізації підстанцій
Угоду передадуть на ратифікацію парламенту
Київ. 14 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України 12 вересня 2012 року прийняв розпорядження про подачу на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансову співпрацю (асигнування 2006 і 2007 років) проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)».
Відповідне розпорядження було опубліковане на офіційному сайті Кабінету міністрів України.
Згідно з документом, цю угоду було підписано сторонами ще 30 грудня 2011 року.
Як повідомляв УНІАН, Україна і ФРН підписали 30 грудня 2011 року угоду про фінансування проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», в рамках якої німецька сторона надасть кредит у розмірі 65,5 млн. євро на реконструкцію і модернізацію 5 високовольтних підстанцій Об`єднаної енергосистеми України (ОЕСУ).
Проект включає реконструкцію і модернізацію п`яти підстанцій Дніпровської та Донбасівської енергетичних систем ОЕСУ. Зокрема, ПС 330 кВ «Кіровська» Дніпровської ЕС (Дніпропетровська область), ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» Дніпровської ЕС (Запорізька область), ПС 330 кВ «Центральна» Донбасівської ЕС (Донецька область), ПС 330 кВ «Михайлівка» і ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбасівської ЕС (обидві - в Луганській області).
Загальна вартість проекту становитиме 80,4 млн. євро, зокрема: кредит уряду ФРН - 40,5 млн. євро; кредит KFW - 25 млн. євро, а також співфінансування української сторони від НЕК «Укренерго» - 13,1 млн. євро.