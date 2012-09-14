Україна співробітничатиме з ФРН у модернізації підстанцій

Київ. 14 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України 12 вересня 2012 року прийняв розпорядження про подачу на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансову співпрацю (асигнування 2006 і 2007 років) проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)».

Відповідне розпорядження було опубліковане на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, цю угоду було підписано сторонами ще 30 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ФРН підписали 30 грудня 2011 року угоду про фінансування проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», в рамках якої німецька сторона надасть кредит у розмірі 65,5 млн. євро на реконструкцію і модернізацію 5 високовольтних підстанцій Об`єднаної енергосистеми України (ОЕСУ).

Проект включає реконструкцію і модернізацію п`яти підстанцій Дніпровської та Донбасівської енергетичних систем ОЕСУ. Зокрема, ПС 330 кВ «Кіровська» Дніпровської ЕС (Дніпропетровська область), ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» Дніпровської ЕС (Запорізька область), ПС 330 кВ «Центральна» Донбасівської ЕС (Донецька область), ПС 330 кВ «Михайлівка» і ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбасівської ЕС (обидві - в Луганській області).

Загальна вартість проекту становитиме 80,4 млн. євро, зокрема: кредит уряду ФРН - 40,5 млн. євро; кредит KFW - 25 млн. євро, а також співфінансування української сторони від НЕК «Укренерго» - 13,1 млн. євро.