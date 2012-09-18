Міністри Польщі та Німеччини хочуть посилення повноважень інституцій Європи

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорскі та Німеччини Гвідо Вестервеллє виступають за посилення повноважень європейських органів влади.

Про це вони написали в своїй статті “Нове бачення для Європи”, оприлюдненій сьогодні в New-York Times.

“Разом з іншими міністрами закордонних справ в групі “Майбутнє Європи” ми завершили доповідь про те, як подолати кризу. Наші пропозиції широкі. Ми маємо реформувати економічний та монетарний союз, здійснити структурні зміни та посилити нашу конкурентноздатність”, - написали міністри.

Р.Сікорскі та Г.Вестервеллє виступили за посилення влади на рівні ЄС з тим, щоб контролювати національні бюджети країн-членів, створити ефективний механізм нагляду за банківською сферою, а також зробити обов’язковою економічну координацію країн-членів в ключових сферах.

“Якщо реалізація цих кроків означатиме більше влади на європейському рівні, ми можемо робити це лише, якщо це буде демократично легітимізовано”, - наголосили міністри.

Саме тому вони запропонували посилити роль Європейського парламенту, а також участь національних парламентів у схваленні загальноєвропейських рішень. Р.Сікорскі та Г.Вестервеллє вважають, що вже зараз необхідно створити постійно діючий спільний комітет між Європарламентом та парламентами країн-членів ЄС.

Крім того, міністри виступають за те, щоб надати в майбутньому Європарламенту право ініціювати законодавчі акти, а сам парламент перетворити на двопалатний зі створенням другої палати з представників країн-членів ЄС.

“Наша амбіція – забезпечити, щоб Європа відігравала глобальну роль, яка б відповідала її економічній могутності. Ми відмовляємося дозволити, щоб ЄС був, за словами колишнього міністра закордонних справ Бельгії Марка Ейскенса, “політичним карликом та військовим черв’яком”, - написали міністри.