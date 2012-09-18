Європарламент хоче знати, кому платять гроші видобувні компанії

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Комітет з юридичних справ Європарламенту виступає за те, щоб компанії, що займаються видобутком нафти, газу та мінералів розкривали інформацію про свої виплати національним урядам країн, в яких займаються видобування природних ресурсів.

Про це йдеться у схваленій одностайно сьогодні на засіданні Комітету доповіді Арлена Мак карті (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Великобританія).

Депутати, зокрема, висловились проти пропозицій Єврокомісії, які передбачали можливість не розкриття окремої інформації.

При цьому, Комітет вважає, що компанії мають розкривати інформацію щодо виплат по кожній країні та кожному проекту окремо.

Крім того, депутати Європарламенту висловились за те, щоб схожі правила були розповсюджені на банки, телекомунікаційні та будівельні компанії. Водночас, депутати зазначили, що такі правила не мають розповсюджуватися на малий та середній бізнес.

Своїм рішенням Комітет схвалив мандат на переговори з Радою ЄС з цього питання.