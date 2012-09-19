ОБСЄ стурбовано спробами криміналізувати наклеп в Україні

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятовіч стурбована намірами українського парламенту запровадити кримінальну відповідальність за наклеп.

Про це йдеться в її заяві, розповсюдженій сьогодні.

“Я закликаю всіх членів парламенту відкинути запропоновані зміни, які представляють серйозний крок назад для медіа свободи в країні”, - заявила представник ОБСЄ.

Вона також висловила сподівання в тому, що законопроект не буде схвалений українським парламентом у другому читанні.

“Як я відзначила у своєму листі, який я направила на ім’я міністра закордонних справ Костянтина Грищенка 14 вересня, це дуже несприятливий розвиток. В 2001 році Україна була серед перших країн в регіоні ОБСЄ, яка декріміналізувала наклеп, і саме завдяки цій важливій реформі Україна отримала репутацію, як країна з найбільш лібералізованим медіа-середовищем в регіоні”, - зазначила Д.Міятовіч.